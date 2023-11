Serie A, Hernanes pronostica: “Il campionato lo vince l’Inter, Lautaro capocannoniere”

L’ex centrocampista di Inter, Juventus e Lazio Hernanes ha parlato a Radio Serie A dell’Inter e della sua favorita per lo scudetto e del capocannoniere del campionato: “L’Inter è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione. Calhanoglu è insostituibile per Inzaghi, non sbaglia mai una decisione. Per me il campionato lo vinceranno i nerazzurri con Lautaro Martinez capocannoniere”.