F1 GP Brasile 2023, griglia di partenza sprint race: Norris in testa, le Red Bull inseguono

La griglia di partenza della sprint race del GP del Brasile 2023 di F1: ecco i risultati delle qualifiche Shootout che a Interlagos mettono in palio la pole.

Q1 – Nella prima parte di qualifica, tutti i piloti sono tenuti a scendere in pista su gomma gialla. La pista, che si gomma velocemente ed è priva di detriti, fa in modo che la mescola media possa risultare performante per diversi tentativi. Sainz riesce a conquistare la prima piazza in 1.11:796, davanti a Norris e Hamilton. Il Q1 finisce prima del previsto, dopo un pesante contatto tra Alonso e Ocon. Il francese rimane così escluso dal Q2, insieme a Stroll, Zhou, Albon e Sargeant. Per Alonso, si teme un pesante danno alla sospensione.

Q2 – Il Q2 inizia con quasi venti minuti di ritardo, a causa dei danni in Curva 3 dopo l’incidente tra Alonso e Ocon. Lo spagnolo, non riesce a prendere parte alla sessione, con la sua vettura che presenta danni troppo ingenti. Tornati in pista, Norris sigla il tempo più veloce, davanti a Perez e a Verstappen. Buona prestazione delle AlphaTauri, entrambe in Q3. Rimangono esclusi Magnussen, Hulkenberg, Gasly Bottas e Alonso.

Q3 – Negli ultimi dieci minuti di qualifica, Norris trova la pole position. Al suo fianco, partità Verstappen, mentre Perez e Russell saranno in seconda fila. Sorpresa di Tsunoda, che si mette in sesta piazza, mentre le Ferrari lasciano la pista deluse, con Leclerc settimo e Sainz nono. La griglia di partenza sarà valida per la Sprint Race, che andrà in onda alle 19.30 italiane.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP BRASILE 2023

PRIMA FILA

1. L. Norris (McLaren)

2. M. Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. S. Perez (Red Bull)

4. G. Russell (Mercedes)

TERZA FILA

5. L. Hamilton (Mercedes)

6. Y. Tsunoda (AlphaTauri)

QUARTA FILA

7. C. Leclerc (Ferrari)

8. D. Ricciardo (AlphaTauri)

QUINTA FILA

9. C. Sainz (Ferrari)

10. O. Piastri (McLaren)

SESTA FILA

11. K. Magnussen (Haas)

12. N. Hulkenberg (Haas)

SETTIMA FILA

13. P. Gasly (Alpine)

14. V. Bottas (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15. F. Alonso (Aston Martin)

16. E. Ocon (Alpine)

NONA FILA

17. L. Stroll (Aston Martin)

18. Zhou G. (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. A. Albon (Williams)

20. L. Sargeant (Williams)