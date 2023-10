Probabili formazioni Fiorentina-Juventus: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ancora una partita delicatissima tra i viola e i bianconeri, formazioni che stazionano in altissima classifica e che cercano una vittoria che sarebbe davvero pesante. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn domenica 5 novembre alle ore 20.45. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

QUI FIORENTINA – Nzola verrà preferito a Beltran, per il resto solito 4-2-3-1 per Italiano con Nico Gonzalez e uno tra Brekalo e Ikone sugli esterni. Ancora out tutti i terzini, spazio a Pierozzi e Parisi.

QUI JUVENTUS – Allegri ha un dubbio in mezzo al campo, dove giocheranno due tra McKennie, Weah e Miretti, e in avanti, dove Chiesa e Vlahovic, ex di turno, potrebbero essere i prescelti.

LE PROBABILI DI LAZIO-FIORENTINA

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Pierozzi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%, Brekalo 70% – Ikone 30%

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò, Biraghi

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Ballottaggi: Weah 55% – Miretti 45%; Chiesa 55% – Kean 45%, Vlahovic 55% – Milik 45%

Indisponibili: De Sciglio, Pogba, Alex Sandro, Danilo

Squalificati: Fagioli