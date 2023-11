Serie B 2023/2024: Bari-Ascoli 1-0, la decide Sibilli all’80’

Terminata la sfida tra Bari e Ascoli, valida per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. A vincere è stata la squadra di casa, che mette in saccoccia tre punti battendo gli avversari per 1-0.

Primo tempo molto equilibrato. Quaranta rischia l’autogol al 4′: svirgolata del difensore ospite con Barosi che vola ad evitare l’autorete. Bari all’assalto al 5′: traversone da sinistra, la sfera arriva a Dorval che calcia da pochi passi. Si immola Falasco che mura la conclusione. Prima vera occasione per l’Ascoli al 18′. Colpo di testa di Di Tacchio che trova una grande parata di Brenno, sullo stacco diretto all’incrocio dei pali. Al 30′ Sibilli dribbla e poi va al tiro da posizione defilata, destro fuori sul primo palo. Nel recupero Ascoli vicino al gol! Confusione in area del Bari, poi Nestorovski appoggia a Falzerano, che di sinistro sfiora il palo.

Nel secondo tempo Bari che intensifica la propria azione. Al 47′ erroraccio della difesa del Bari che perde palla con Pucino, ma Rodriguez non ne approfitta mancando la conclusione. Diagonale destro di Nasti al 69′ che esce di pochissimo, con una leggera deviazione in corner. All’80’ arriva il vantaggio per i padroni di casa. Sibilli corre in ripartenza, scarta tutta la difesa, si accentra e fulmina Barosi, 1-0.