F1 GP Brasile 2023: Adriano a Interlagos con la maglia dell’Inter (VIDEO)

di Giorgio Billone 28

L’Imperatore Adriano non dimentica l’Inter, tutt’altro. L’ex attaccante nerazzurro, infatti, si trova a Interlagos, dove in questo weekend si tiene il Gran Premio del Brasile. Lo storico centravanti sta girando per il paddock di F1 con la maglia numero 10, ma di quest’anno, con Adriano scritto sulle spalle. L’Imperatore è stato acclamato sui social da tanti tifosi nerazzurri che hanno apprezzato la sua scelta. In basso ecco il video.