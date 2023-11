Milan-Udinese, i 26 convocati di Cioffi: ancora assente Deulofeu

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di San Siro contro il Milan nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Sono sei gli assenti, vale a dire gli infortunati Semedo, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Ebosse e Kristensen. Ci sono invece i sette giocatori non convocati per l’impegno di Coppa Italia contro il Cagliari, ovvero Kabasele, Walace, Payero, Bijol, Nehuen Perez, Success e Pereyra. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: 1 Silvestri, 40 Okoye, 93 Padelli.

Difensori: 3 Masina, 5 Guessand, 12 Kamara, 13 Ferreira, 16 Tikvic, 18 Perez, 27 Kabasele, 29 Bijol, 33 Zemura.

Centrocampisti: 2 Festy, 4 Lovric, 6 Zarraga, 8 Quina, 11 Walace, 21 Camara, 24 Samardzic, 32 Payero, 37 Pereyra.

Attaccanti: 7 Success, 15 Akè, 17 Lucca, 26 Thauvin, 80 Pafundi.