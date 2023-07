Calcio femminile, Mondiali 2023: la Colombia batte la Germania, Vanegas in gol al 97′

La Colombia batte 2-1 la Germania nella seconda giornata dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento tra Nuova Zelanda e Australia. A sbloccare il risultato al 52′ è stata la ‘stella’ della nazionale sudamericana, la 18enne Linda Caicedo del Real Madrid, che pochi giorni fa aveva lasciato l’allenamento per un malessere. Dopo lo spavento, ecco il gol del momentaneo 1-0. A seguire, è arrivata di Popp all’89’ su rigore. Nei minuti di recupero però ecco il gol vittoria della Colombia. Al 97′ Vanegas ha realizzato la rete da tre punti. La Colombia sale a 6 punti in classifica, tre in più di Germania e Marocco (prossima avversaria di Caicedo e compagne), che oggi ha battuto 1-0 la Corea del Sud (a zero).