F1 GP Belgio, Hamilton: “Tutto troppo facile per le Red Bull, ho fatto il massimo”

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo il quarto posto ottenuto nel Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1, ha commentato le difficoltà incontrate in pista e il gap con le Red Bull: “Il giro veloce era l’unica cosa che potevo fare e non era per togliere il punto a Verstappen, tanto ha un enorme vantaggio in classifica. Per lui e la Red Bull è tutto troppo semplice. Ho fatto il massimo, ma non vedo l’ora di avere una macchina più competitiva. Le stiamo provando tutte, ma non ci riusciamo ad avvicinare. Penso che se a fine stagione chiuderà al terzo posto nella classifica piloti avrà raggiunto il massimo risultato possibile”.