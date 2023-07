Tabellino Lecce-Cittadella 3-0: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Lecce ha vinto sul Cittadella per 3-0. Dopo una prima metà di gara statica e che non ha concesso reti a nessuna delle due squadre, il secondo tempo si è rivelato più entusiasmante. Strefezza al minuto 71 ha sbloccato la partita, portando il Lecce in vantaggio. Il suo gol è stato seguito dalla rete di Corfitzen al minuto 75 e dalla terza rete di Almqvist al 81′. Di seguito il tabellino dei vincitori:

Cittadella: Kastrati; Carissoni (dal 16′ s.t. Cecchetto), Angeli (dal 1′ s.t. Frare), Pavan (dal 16′ s.t. Sottini), Giraudo (dal 16′ s.t. Rizza); Vita (dal 16′ s.t. Felicioli), Branca (dal 31′ s.t. Mattioli), Carriero (dal 1′ s.t. Amatucci); Tessiore (dal 1′ s.t. Embalo); Magrassi (dal 16′ s.t. Asencio), Baldini (dal 1′ s.t. Pittarello) A disposizione: Veneran. Allenatore: E. Gorini

Lecce: Falcone (1’’st Bleve), Pongracic, Baschirotto (1’st Blin), Rafia (37’st Helgason), Gonzalez (44’st Berish), Gendrey (1’st Venuti – 19’st Dorgu), Banda (16’st Di Francesco), Gallo, Strefezza (28’st Corfitzen), Hjulmand ©️ (16’st Bjorkengren) Rodriguez (1’st Almqvist). A disposizione: Brancolini, Listkowski, Smajlovic. Allenatore: R. D’Aversa

Marcatori: 27’st Strefezza , 32’st Corfitzen, 37’st Almqvist.

Ammoniti: Carriero (C), Hjulmand (L), Rizza (C), Helgason (L), Frare (C)

Arbitro: Simone Di Renzo della sez. di Bolzano

Assistenti: Enrico Antonini della sez. di Bassano – Yoan Battan della sez. di Trento