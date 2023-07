Il Lecce piega il Cittadella per 3-0: in gol Strefezza, Corfitzen e Almqvist

Il Lecce batte il Cittadella in amichevole per 3-0. Ottima prestazione dei salentini, che dopo una prima metà di gara statica e priva di gol, riescono a mandare la palla a rete per tre volte nel secondo tempo. E’ stato Strefezza, al minuto 71, a segnare il gol del vantaggio, seguito dal raddoppio di Corfitzen al minuto 75 e infine dal terzo gol siglato da Almqvist.

La prima metà di partita si rivela piuttosto statica, con il Lecce che monopolizza il possesso palla ma non riesce a verticalizzare e a segnare il gol del vantaggio. Il Cittadella sembra chiudersi del tutto in difesa durante i primi minuti, ma poi cerca di rispondere agli attacchi degli avversari, ma senza successo. La gara poi si scalda a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando i giocatori del Lecce si lamentano con l’arbitro per i continui falli dei giocatori rivali, che effettivamente sono risultati numerosi. La situazione rientra e si continua a giocare fino al 45‘, quando le formazioni tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Le squadre tornano in campo per il secondo tempo, che durerà 55 minuti. Per il Lecce cambio di strategia: Strefezza diventa la punta della squadra. La scelta ripaga, anche se non subito. Dopo una fase di equilibrio, in cui il Cittadella sembrava quasi più deciso dei leccesi, Strefezza sblocca il risultato al 71‘. Il Lecce prende il largo e si porta sul 2-0 pochi minuti dopo, quando al 75‘ raddoppia Corfitzen. I salentini poi chiudono la partita con una terza e ultima rete per mano di Almqvist al minuto 81.