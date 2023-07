F1 Gp Belgio 2023, Leclerc: “Voci Mercedes? Faccio bene mio lavoro. Con Vasseur rapporto senza filtri”

Charles Leclerc, intervistato dal Corriere della Sera, ha affrontato diversi temi interessanti alla vigilia del Gran Premio del Belgio a Spa. Un crocevia di una stagione non certo esaltante fino a questo momento per il pilota della Ferrari. “Amo questa squadra e voglio vincere qui, ma non so cosa voglia la Ferrari da me – spiega il monegasco – Le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Le voci sulla Mercedes? Vuol dire che faccio bene il mio lavoro, ma sono cose che mi lasciano indifferente perchè non voglio andare via.”

Sulla forza di Verstappen e della Red Bull: “Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare, già in passato abbiamo dimostrato che non sono imbattibile. Max non sbaglia quasi mai, ma possiamo raggiungerlo.” Infine sul rapporto con il nuovo team principal, Frederic Vasseur: “Abbiamo un rapporto senza filtri, dico quello che penso e lui fa lo stesso. A volte lui pensa che io me la prenda troppo, ma comunque quello che fa arrabbiare me di solito fa arrabbiare anche lui. Questa mentalità è diffusa in tutto il team, riconosciamo i nostri errori perchè siamo onesti con noi stessi.”