Karim Benzema, eurogol con la maglia dell’Al Ittihad in Arab Champions Cup (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 34

Primo gol per il pallone d’oro Karim Benzema con la maglia dell’Al Ittihad. Allo stadio Re Fahd, nel match della Coppa Campioni Araba, l’ex Real Madrid è risultato decisivo nella vittoria contro l’Esperance Tunisi. Benzema ha prima fornito l’assist vincente a Hamdallah per la rete dell’1-1, poi al 55′ ha realizzato il gol del 2-1 con un gran destro a giro all’incrocio dei pali. Al 71′ l’attaccante è stato sostituito e si è goduto i primi applausi del suo pubblico. Una vittoria importante per l’Al-Ittihad che sale in vetta al Gruppo A della fase a gironi della rassegna.