Juventus-Milan 6-5 dopo rigori, Pioli: “Nessun passo indietro, obiettivo miglior condizione possibile”

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Juventus-Milan 6-5, amichevole estiva che nella notte italiana ha visto i bianconeri prevalere ai rigori dopo il 2-2 dei 90′. Il tecnico rossonero, dopo la sconfitta con il Real Madrid nel primo impegno del pre-campionato, non vuol sentire parlare di allarmismo: “Nessun passo indietro, oggi abbiamo iniziato la partita schierando giocatori che si allenano solo da una settimana – spiega Pioli – Queste partite ci devono permettere di arrivare al campionato nelle migliore condizioni fisiche possibili, da un punto di vista del gioco stiamo cercando di costruire sfruttando gli spazi a disposizione. Vogliamo variare il più possibile per avere il dominio della partita. Ogni partita ci darà qualcosa in più.”

Pioli tranquillizza anche su Calabria: “E’ uscito dopo venti minuti, ma dice di essersi fermato in tempo. Dovrebbe essere solo un affaticamento.” A livello di singoli parole sui nuovi arrivati: “Pulisic può giocare in diverse posizioni, lavoriamo insieme da poco ma sono contento di come si sta muovendo, lui e Loftus-Cheek hanno bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti e anche a giocare insieme tra loro. Sono giocatori esperti e importanti, ovvio che in questo momento possiamo fare meglio tante cose.” Grande attesa infine per l’arrivo di Chukwueze: “Avevamo bisogno di un giocatore tecnico e veloce con quelle caratteristiche, mi sembra un attaccante esterno completo da schierare sulla destra. Avremo Leao a sinistra, Chukwueze a destra e Pulisic che può giocare ovunque.”