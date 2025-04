Sulla pista del Sakhir si aprono le danze del Gran Premio del Bahrain di F1, con le prime due sessioni di prove libere in scena nella giornata di venerdì. Le FP1, disturbate dalla polvere e dal caldo, hanno visto Lando Norris ottenere la prima posizione. Secondo tempo per Pierre Gasly, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in terza posizione. La McLaren domina anche le FP2, con Oscar Piastri che chiude davanti a tutti, portandosi dietro Lando Norris e George Russell.

LE PROVE LIBERE 1

La prima sessione del weekend vede protagonisti i rookie, ovvero i giovani piloti che non hanno mai corso più di tre Gran Premi di F1. Secondo il regolamento, infatti, ogni team deve dedicare almeno due sessioni ai nuovi talenti nel corso della stagione. Beganovic è sceso in pista con Ferrari, mentre Red Bull e Mercedes hanno selezionato rispettivamente Iwasa e Vesti. Aston Martin ha schierato Drugovich, mentre Haas ha puntato su Hirakawa e Williams su Browning.

La pista, sporca e polverosa a causa della sabbia del deserto, non ha rappresentato un banco di prova particolarmente significativo in mattinata. La temperatura dell’asfalto, vicine ai 50 gradi, ha reso complessa la raccolta di dati utili. La Ferrari ha portato in pista i primi aggiornamenti, tra cui il fondo nuovo e delle diverse ali posteriori, ma gli elementi verranno studiati più approfonditamente solo nel pomeriggio. Da sottolineare la simulazione di passo gara di Norris, con l’inglese che si è rivelato particolarmente costante.

Norris L. Gasly P. Hamilton L. Albon A. Ocon E. Hulkenberg N. Doohan J. Lawson L. Tsunoda Y. Piastri O. Bortoleto G. Hadjar I. Browning L. Beganovic D. Stroll L. Drugovich F. Hirakawa R. Vesti F. Iwasa A. Antonelli A.

LE PROVE LIBERE 2

Nel corso della seconda sessione di prove libere, i tempi sono più veritieri. Ottimi i temi della McLaren, con Norris che rimane in pista per diciassette giri con la rossa. Sembra essere proprio questo l’asso nella manica della squadra inglese, che si dimostra particolarmente a proprio agio nella gestione gomme, nonostante il tracciato metta da sempre in difficoltà gli pneumatici.

Oscar Piastri ottiene la prima posizione, seguito dal compagno di squadra. Dopo le prime due ore in pista, il team di Woking si dimostra ancora una volta il favorito per il fine settimana. Il primo degli inseguitori del duo papaya è Russell, che insegue e a mezzo secondo di distanza. La Ferrari non eccelle, con entrambi i piloti in ombra. Lewis Hamilton affronta alcune difficoltà sul finale di sessione. La SF-25 dell’inglese dà dei problemi – non meglio specificati – sul lato destro. Alla bandiera scacchi, Leclerc è quarto mentre Hamilton chiude ottavo.