Alla Soma Bay Sports Arena ha preso il via la seconda tappa di coppa del mondo di nuoto artistico, in programma fino a domenica 13 aprile. C’era molta attesa per l’esordio della coppia inedita del doppio tecnico formata da Lucrezia Ruggiero e dalla giovane Beatrice Esegio. Una veterana, campionessa del mondo a Budapest e d’Europa a Roma 2022, e una 20enne promessa, già campionessa europea juniores a Funchal 2023 nel team free e argento nel team tech e acrobatico. Il duo azzurro ha trovato il piazzamento tra le prime dieci della classifica, ottenendo il nono posto con uno score complessivo di 248.2167 punti. Gara vinta da Mayya Doroshko e Tatiana Gayday con uno score di 268.0551 davanti alle ucraine Daria Moshynska/Anastasiia Shmnonina con 261.6125 e alle canadesi Audrey Lamothe/Ximeena Ortiz Montano con 256.2900

Piccoli quattordicesima nel singolo

La giornata si era aperta con la finale diretta del singolo, con la presenza di Enrica Piccoli. La 26enne campionessa d’Italia agli assoluti di Riccione del mese scorso non è andata oltre la quattordicesima posizione, chiudendo la sua performance con 206.4134 punti, di cui 109.4134 per gli elementi e 97.0000 di impressione artistica. Gara tutto sommato equilibrata ai piani alti, con il successo che è andato all tedesca Klara Bleyer con 238.2966 punti davanti all’ucraina Daria Moshynska con 234.3666 e alla russa Vasilina Khandoshka con 232.5733.

IL PROGRAMMA DI SABATO E DOMENICA

Seconda giornata, quella di sabato 12 april, che avrà inizio alle 10:00 ora italiana con il duo libero femminil che vedrà al via Beatrice Esegio e Flaminia Vernice. A partire dalle 15:00 in scena il duo tecnico misto con protagonisti Gabriele Minak e Sarah Maria Rizea. A chiudere la giornata sarà la gara del tecnico a squadree con Bisi, Cucco, Iacoacci, Macchi, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani e G.Vernice.

Piatto molto ricco, poi, per la giornata conclusiva di domenica 13 aprile. Si parte alle 12:00 con Gabriele Minak e Filippo Pelati impegnati nel solo libero uomini; alle 13:00 spazio alle donne nella stessa specialità con Valentina Bisi, Ginevra Marchetti ed Enrica Piccoli ai nastri di partenza. Alle 16:00 due coppie iscritte al duo libero misto: Filippo Pelati/Lucrezia Ruggiero e Ginevra Marchetti/Gabriele Minak. Dalle 18:00 l’ultima gara, quella dell’acrobatico con Andina, Iacoacci, Macchi, Macino, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani, G. Vernice.

Quella di Soma Bay è la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo dopo Parigi. La terza si svolgerà a Markham, in Canada, dall’1 al 3 maggio e la superfinal è prevista a Xi’An, in Cina, dal 13 al 15 giugno.