F1 GP Bahrain 2023, Perez: “Siamo più pronti in gara, domani andremo ancora più forte”

Sergio Perez partirà in seconda posizione nel GP del Bahrain e dopo le qualifiche si è fermato a parlare ai microfoni della F1: “E’ stata una qualifica combattuta, si gioca su margini minimi, non puoi lasciare nulla al caso. Il bilanciamento? Si può migliorare un decimo sul giro con una partenza speciale. Ci siamo preparati molto di più per la gara, la macchina è più performante per domani, abbiamo fatto qualche compromesso per la qualifica. Andremo ancor più forte in gara”.