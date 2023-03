F1 GP Bahrain 2023, Verstappen: “Pole position un po’ a sorpresa, ieri ho sofferto tanto”

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio del Bahrain 2023, ha commentato la prestazione della sua Red Bull nel primo appuntamento della stagione: “Il weekend non è iniziato nella maniera migliore, ieri avevamo poco ritmo, ma oggi in qualifica abbiamo messo insieme i pezzi migliori. Sono contento della pole e del lavoro del team che ha messo subito le due macchine in prima fila, dimostrando grande forza. Ripeto, è stata un po’ una sorpresa questa pole position, ieri ho sofferto tanto, quindi sono molto felice oggi”.