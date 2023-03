F1 Bahrain 2023, la scelta di Vasseur: “I campionati non si vincono con le pole position”

“Ne abbiamo discusso con Charles e abbiamo preso questa decisione. Sapevamo già che i punti si prendono la domenica, i campionati non si vincono con le pole position. In Bahrain è importante avere un treno di gomme soft, ovviamente questo non lo faremo a Montecarlo”. Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, spiega così la scelta di sacrificare l’ultimo tentativo nel Q3 di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha chiuso quindi la qualifica al terzo posto, ma domani potrà contare di avere una gomma nuova soft. “I piloti sono competitivi e non è semplice convincerli, ma ne avevamo già discusso prima e già avevamo concordato di sacrificare le qualifiche per la gara – ha ammesso Vasseur ai microfoni di Sky Sport – Non dobbiamo farci guidare dalle emozioni. Scelta di attacco o di difesa? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, dobbiamo seguire il nostro programma. E poi il risultato verrà”.

Un bilancio sulle qualifiche: “Sono filate piuttosto lisce, sono andate abbastanza bene. Non sapevamo abbastanza bene quale fosse la graduatoria, nessuno sapeva il quadro chiaro. Abbiamo deciso con Charles di tenere una nuova gomma soft per domani e credo sia una scelta giusta. Carlos era un po’ al limite ma alla fine ha preso la seconda fila, buon risultato”.

Aspettative sulla gara di domani: “Sempre difficile sapere cosa ci aspetta domani in gara, sappiamo che in alcune situazioni abbiamo sofferto con il degrado ed anche per questo abbiamo deciso di partire con un nuovo treno. In ogni caso la stagione non finirà domani sera, dobbiamo mantenere anche lo stesso approccio. Sarò contento domani se? I punti si fanno la domenica. Non mi aspetto di arrivare ottavo, è difficile avere un quadro chiaro per domani. Cominciamo a salire sul podio magari”, ha concluso.