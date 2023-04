F1 GP Azerbaigian Baku 2023, Leclerc: “Farò di tutto per vincere, ma serve realismo”

“Con le gomme soft è stato un po’ complicato, non girando da ieri. La macchina si è comportata in modo diverso, quindi ho perso il controllo in curva 5. Non ha avuto effetto sulla mia qualifica, ma mi dispiace tanto per il giro di Sainz”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, al termine delle sprint shootout in cui ha ottenuto la pole per la sprint race del pomeriggio al GP di Azerbaigian di Baku di F1: “Dobbiamo essere realisti nel dire che siamo sempre stati dietro Red Bull finora, vedremo come andrà. Noi pensiamo di aver migliorato parecchio la macchina, ma fin da oggi avremo delle risposte importanti sulla nostra competitività. Faremo di tutto per vincere, la Ferrari deve stare assolutamente in vetta e sarà compito mio impegnarmi al massimo affinché accada”.