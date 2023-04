Salernitana, Iervolino: “Non saremo le vittime sacrificali, situazione che si poteva gestire in modo diverso”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida che potrebbe regalare lo scudetto al Napoli: “Noi la vittima sacrificale? No, perché non mi sento mai una vittima. La situazione si poteva gestire meglio. Dovevamo giocare in contemporanea con Inter e Lazio. Ora potremmo giocare contro una squadra pronta a festeggiare in casa.