MotoGP, griglia di partenza GP Spagna Jerez 2023: risultati e classifica qualifiche, Espargaro in pole

La griglia di partenza della sprint race e del Gran Premio di Spagna a Jerez 2023, dove è in corso di svolgimento il quarto weekend del Mondiale di MotoGP. Sarà Aleix Espargaro a partire in pole position, grazie a un giro pazzesco proprio all’ultimo tentativo (1’37.216). In prima fila, con lui, anche Jack Miller e Jorge Martin. Quinto posto per Francesco Bagnaia e nona piazza per Luca Marini, unici due dei nostri portacolori che sono approdati alla Q2. Tra gli eliminati alla Q1, la quinta fila sarà tutta azzurra: Marco Bezzecchi è tredicesimo, Franco Morbidelli partirà quattordicesimo, mentre Fabio Di Giannantonio scatterà quindicesimo. Scopriamo di seguito la griglia di partenza.

MOTOGP – GRIGLIA DI PARTENZA GP JEREZ 2023

PRIMA FILA

1. Espargaro A. 1’37.216

2. Miller J. +0.221

3. Martin J. +0.242

SECONDA FILA

4. Binder B. +0.316

5. Bagnaia F. +0.341

6. Pedrosa D. +0.367

TERZA FILA

7. Oliveira M. +0.380

8. Zarco J. +0.400

9. Marini L. +0.450

QUARTA FILA

10. Vinales M. +0.549

11. Nakagami T. +0.660

12. Marquez A. +0.704

QUINTA FILA

13. Bezzecchi M. (Q1)

14. Morbidelli F. (Q1)

15. Di Giannantonio F. (Q1)

SESTA FILA

16. Quartararo F. (Q1)

17. Fernandez R. (Q1)

18. Rins A. (Q1)

SETTIMA FILA

19. Bradl S. (Q1)

20. Mir J. (Q1)

21. Fernandez A. (Q1)

OTTAVA FILA

22. Folger J. (Q1)

23. Lecuona I. (Q1)

Non classificato: Bastianini E.