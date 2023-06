F1 GP Austria Sprint Shootout, gomme soft nuove in Q3: ok Verstappen e Leclerc, Sainz le ha finite

Una volta terminate le qualifiche, è già tempo di voltare pagina in F1 e di pensare già alle Sprint Shootout del sabato, le qualifiche ridotte che decretano la griglia di partenza della sprint race del pomeriggio del GP di Austria. Ebbene, tra i top-10 delle qualifiche solo 3 piloti hanno tenuto un set di gomme soft nuove, indispensabili per poter centrare il tempo qualora ci si dovesse qualificare per il Q3, visto il regolamento che prevede l’obbligo di Q1 con gomme hard, Q2 con gomme medie e per l’appunto il Q3 con le gomme più soffici.

Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta: lungimiranza per Max Verstappen e Charles Leclerc, in prima fila domenica e in grado di tenere da parte un set di soft, bene anche Lando Norris che le avrà a disposizione domani e in gara parte quarto. Gli altri sette in top-10 non hanno la gomma soft. Infine, anche George Russell e Sergio Perez, i due big esclusi nel Q2, hanno ovviamente un set di gomme con la banda rossa visto che non hanno dovuto montarle per scendere di nuovo in pista. Le prime cinque posizioni in griglia per la sprint race, dunque, sembrerebbero già assegnate, pagano dazio invece Carlos Sainz, che le ha terminate, così come le due Aston Martin, si giocheranno così la sesta posizione verosimilmente con le gomme usate.

Occhio però alla pioggia: se dovesse piovere, tutto il discorso viene a crollare, perché si utilizzeranno le gomme da bagnato senza limiti regolamentari.