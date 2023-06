Champions League 2022/2023: il premio per il gol più bello va a Messi

L’Europa e la Champions League fanno ormai parte del passato per Leo Messi, approdato oltreoceano e pronto a cominciare una nuova avventura con l’Inter Miami. La Pulce ha però lasciato il segno fino all’ultimo e, nonostante una stagione non eccezionale a livello di club, ha conquistato svariati premi. Eletto ‘miglior giocatore straniero della Ligue1 2022-2023’, Messi ha ricevuto anche il premio per il “gol più bello della Champions League 2022/2023“. La rete più votata è stata infatti quella che ha realizzato nella fase a gironi contro il Benfica.

The Goal of the Tournament results are in… 🥁 Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 30, 2023