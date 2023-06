Giochi Europei Cracovia 2023, Boxe: Sorrentino e Testa conquistano il bronzo

Giordana Sorrentino conquista la medaglia di bronzo nella categoria dei 50 Kg ai Giochi Europei di Cracovia: la 23enne pugile romana dei Carabinieri, già certa del pass individuale per Parigi 2024, è stata sconfitta in semifinale per 5-0 dalla turca Buse Naz Cakiroglu. Medaglia di bronzo anche per Irma Testa, anche lei già sicura di figurare nella lista delle qualificate alle prossime Olimpiadi. Impegnata della categoria 57 Kg, Testa è stata battuta dalla bulgara Svetlana Kameno Staneva.