F1 GP Austria, penalizzati Sainz e Hamilton: ecco la nuova classifica finale

E’ arrivata la decisione ufficiale della Fia riguardo la classifica finale del Gp d’Austria valido per il Mondiale di Formula 1 2023. Il ricorso presentato dalla Aston Martin nei confronti di alcuni piloti, che non avrebbero ricevuto penalità per i track limits, è stato accolto dalla Federazione. Al netto delle penalità è confermato il podio Verstappen-Leclerc-Perez. Stravolto l’ordine d’arrivo con 5 secondi di penalità per Tsunoda, 10 secondi per Sainz, Hamilton, Gasly, Albon e Sargeant, 15 secondi a De Vries e 30 secondi a Ocon. I secondi si aggiungono a quelli già presi e scontati in gara dai piloti. La classifica finale cambia quindi con Sainz che da quarto scala sesto, superato da Norris, 4° e non 5°, e Alonso, 5° e non 6°. Hamilton scende in 8ª posizione dalla 7ª, che diventa di Russell, 8° prima delle penalità. Stroll guadagna una posizione ed è 9° superando Gasly, che da 9° scende in 10ª piazza. Inoltre la Fia ha aggiunto che sarà disposta della ghiaia all’esterno di curva 9 e 10, che sono stati i principali motivi delle innumerevoli penalità in gara e dei tempi cancellati in qualifica.

LE CLASSIFICHE PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATE

Qui di seguito la classifica finale del Gran Premio d’Austria, in grassetto i piloti che hanno cambiato posizione

1. Verstappen

2. Leclerc

3. Perez

4. Norris, 5° prima delle penalità

5. Alonso, 6° prima delle penalità

6. Sainz, 4° prima delle penalità

7. Russell, 8° prima delle penalità

8. Hamilton, 7° prima delle penalità

9. Stroll, 10° prima delle penalità

10. Gasly, 9° prima delle penalità

11. Albon

12. Zhou, 14° prima delle penalità

13. Sargeant

14. Ocon, 12° prima delle penalità

15. Bottas, 16° prima delle penalità

16. Piastri, 17° prima delle penalità

17. de Vries, 15° prima delle penalità

18. Magnussen, 19° prima delle penalità

19. Tsunoda, 18° prima delle penalità

RITIRATI:

Hulkenberg