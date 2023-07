Atalanta, il Manchester United prepara il rilancio per Hojlund

Il Manchester United non ha smesso di pensare all’attaccante dell’Atalanta, Rasmus Hojlund. Secondo il “The Sun”, per il cartellino dell’attaccante danese i Red Devils potrebbero mettere sul piatto circa 40 milioni di sterline, ovvero oltre 46 milioni di euro. Secondo i media inglesi, si tratterebbe della seconda offerta per il giocatore: lo United infatti avrebbe già presentato per il giocatore del team orobico una proposta pari a poco più di 30 milioni di sterline. Alla sua prima stagione in Italia, Hojlund ha chiuso con 10 gol segnati. Numeri importanti anche con la nazionale danese: 6 gol in 6 presenze.