Francia-Ucraina under 21, Kalulu ingenuo su Mudryk: fallo da rigore

di Mattia Zucchiatti 11

Non è stato fin qui un Europeo indimenticabile per Pierre Kalulu. Il difensore del Milan, terzino titolare della Francia Under 21, ha causato un fallo da rigore su Mykhaylo Mudryk che ha portato al gol dell’1-1 dell’Ucraina nell’ultimo dei quarti di finale del torneo di categoria. L’attaccante del Chelsea ha seminato il panico partendo dalla sinistra e Kalulu ha sbagliato i tempi dell’intervento. Il contatto è leggero, ma Mudryk non ha fatto nulla per restare in piedi. L’arbitro portoghese João Pinheiro da due passi vede tutto e assegna il calcio di rigore, che Sudakov trasforma. Anche all’esordio contro l’Italia, Kalulu aveva rischiato grosso con un tocco di mano in area: in quel caso, però il Var non c’era.