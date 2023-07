F1 GP Austria 2023, Verstappen: “Emozione unica, mi godo questo bel momento”

Max Verstappen ha commentato a caldo il successo nel GP d’Austria 2023, nona tappa del Mondiale di F1: “Un’emozione unica, anche per l’incredibile colpo d’occhio creato dai tifosi olandesi. Mi godo questo bel momento della stagione, ma pensiamo già a Silverstone“. Il pilota Red Bull ha poi analizzato la gara: “Siamo riusciti a stare davanti e a vincere, anche scegliendo di non rientrare ai box durante la Safety car. Da un paio di giri era chiaro il distacco che ero riuscito a creare, perciò non rientrando abbiamo fatto la scelta migliore“.