F1 GP Austria 2023, Leclerc: “Gli aggiornamenti mi fanno stare tranquillo, bello tornare sul podio”

“Gli aggiornamenti sulla macchina mi fanno stare molto tranquillo, merito di un lavoro straordinario da parte del team. Venerdì e oggi siamo riusciti a massimizzare i risultati a nostra disposizione. Gli aggiornamenti mi fanno stare molto tranquillo, dandomi la possibilità di trovare un buon feeling con la macchina”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il secondo posto ottenuto al GP di Austria: “Ho cercato di guadagnare tempo su Verstappen, ma non è stato sufficiente. È comunque bello tornare sul podio dopo un po’ di tempo. L’Austria e Silverstone sono due tracciati dove la nostra macchina fa generalmente bene. Dunque anche in Inghilterra proveremo a ottenere risultati come quelli di questo weekend”.

Intervenuto successivamente a Sky Sport, Leclerc ha aggiunto: “Sono contento della macchina e resto fiducioso sui passi avanti fatti, anche se è presto per dire se siamo davvero tornati ad essere la seconda forza del mondiale. Abbiamo avuto un buon feeling, con una gestione gomma che ci ha permesso di spingere fino alla fine. Il secondo posto è il miglior risultato che potessimo ottenere. Abbiamo fatto certamente un passo avanti. Aston Martin e Mercedes sono state più in difficoltà, ma dobbiamo trovare continuità per stare sempre davanti a loro“.