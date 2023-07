F1 GP Austria 2023, Perez: “Weekend difficile, è un piacere competere con la Ferrari”

“È stato un weekend molto complicato per me fisicamente, ma la squadra ha fatto un lavoro fantastico e mi ha aiutato molto nell’ottenere il terzo posto. Sono felice di essere tornato sul podio nonostante non fossi al meglio dal punto di vista fisico“. Questo il commento a caldo di Sergio Perez, terzo classificato del GP d’Austria 2023, nona tappa del Mondiale di F1. Il messicano della Red Bull ha poi aggiunto: “Io e Sainz abbiamo battagliato in maniera dura ma corretta. Gareggiare con la Ferrari è un piacere: la loro macchina è veloce ed i piloti sono onesti quando lottano sul circuito“.