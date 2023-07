F1, GP Austria 2023: nervi tesi tra Verstappen e Perez, botta e risposta nel team radio

Atmosfera incandescente in casa Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez che non le hanno mandate a dire nel primo giro della Sprint Race del GP d’Austria 2023 di F1. Gli episodi incriminati sono due in particolare: il primo è quello in cui Perez, bravo a superare il compagno di squadra alla partenza, si è trovato ruota a ruota con Verstappen e l’ha spinto nell’erba. Max ovviamente non l’ha presa bene e si è lamentato con il team dicendo: “Mi ha spinto nell’erba“. Il due volte campione del mondo ha però restituito il “favore”, seppur involontariamente, e con una staccata molto lunga ha mandato Perez fuori pista, riprendendosi la vetta e di fatto spianando la strada a Hulkenberg per il sorpasso ai danni di Checo. Neppure il messicano è stato molto contento e nel team radio ha sbottato: “Cosa c’è che non va con Max?”