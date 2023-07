LIVE – Sprint race F1 GP Austria 2023 (DIRETTA)

La diretta live della sprint race del sabato del GP di Austria 2023 a Spielberg: di seguito tutti gli aggiornamenti sulla seconda delle sei gare sprint col format rinnovato di quest’anno, che prevede come nelle scorse due stagioni una mini-gara della durata di mezzora, più un giro. In questo Mondiale, però, l’esito non si “sconta” in gara, visto che i punti vengono assegnati da 8 a 1 ai primi otto e domenica si riparte con la griglia decisa venerdì. Chi vincerà andando a prendere otto punti aggiuntivi? Si parte alle ore 16.30 di sabato 1 luglio.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Classifica top-5 (dalle ore 16.30)