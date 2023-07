Juventus, Weah: “Mi sento a casa, non vedo l’ora di iniziare”

Il neo acquisto della Juventus, Timothy Weah, ha così parlato dopo l’ufficialità del suo ingaggio in bianconero. Ecco le sue parole: “Sono onorato, entusiasta e felice di essere qui, èp un sogno che si avvera è uno dei migliori club al mondo, sono felicissimo di essere bianconero, Cosa mi ha attratto della proposta. . Tutto, il club, la sua storia i giocatori lo staff e la fiducia che tutti hanno riposto in me, qui mi sento a casa. In tifosi sono venuti a salutarmi prima delle viste Non vedo l’ora di iniziare. Il periodo di mio padre al Milan (Geroge Weah, ndr) fa parte della storia della mia famiglia, ora suo figlio ha la possibilità di giocare in Seria A ed in uno dei club più importanti. Tutto questo è meraviglioso”.