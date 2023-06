F1 GP Austria 2023, Hamilton: “La nostra macchina fatica ad adattarsi a questa pista”

Lewis Hamilton ha parlato a margine delle qualifiche del GP d’Austria 2023, nona tappa del Mondiale di F1, in cui la Mercedes non è andata oltre la terza fila: “Oggi Red Bull e Ferrari sono state più rapide di noi, ma credo che il nostro passo gara sia da terzo posto. La sessione odierna è stata difficile. Abbiamo provato a girare velocemente, ma la nostra monoposto ha ribadito le difficoltà ad adattarsi a questo tracciato. Domani proveremo a migliorare nella Sprint, poi domenica partiremo quinti. Mi auguro di poter fare una bella gara“.

Non particolarmente felice neppure George Russell, addirittura undicesimo: “Ci è mancata velocità e fin dai primi giri non abbiamo trovato il feeling con la vettura. Con un format come quello della Sprint si possono fare molte modifiche, vedremo. Tuttavia dobbiamo capire come mai fatichiamo così tanto in qualifica. In particolare il degrado gomme è sembrato negativo fin dall’inizio“.