Nizza, ufficiale: Francesco Farioli è il nuovo tecnico

Il Nizza ha ufficializzato il nuovo allenatore. La scelta è ricaduta sull’italiano Francesco Farioli, alla sua prima esperienza in un top-campionato europeo. Il tecnico 34enne aveva guidato Karagumruk e Alanyaspor nelle ultime due stagioni, in Turchia. “Essere il nuovo allenatore del Nizza è motivo di orgoglio, ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose insieme. Serviranno duro lavoro e umiltà, non vedo l’ora di cominciare“. Queste le prime parole di Farioli, pronto a una nuova esperienza.