Dalla Spagna: Uefa ha comunicato al Barcellona che potrà disputare la Champions

Il Barcellona potrà partecipare alla prossima Champions League. Secondo diversi media spagnoli, il club catalano ha avuto l’ok della Uefa, dopo aver analizzato il caso Negreira, per disputare la manifestazione più importante d’Europa. Nessuna penalizzazione in arrivo per il Barcellona, che sta provando a risollevare la difficile situazione societaria. Il presidente Laporta era stato spesso a colloquio con Ceferin riguardo l’inchiesta Negreira, spiegando l’innocenza del suo club. L’Uefa ha deciso di non adottare sanzioni, che avrebbero potuto estromettere il Barcellona dalle competizioni europee.