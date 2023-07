Kickboxing, Giochi Europei Cracovia 2023: l’Italia incanta, 6 medaglie d’oro e 2 argenti

E’ grande Italia ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La squadra azzurra, nettamente in testa al medagliare, ha consolidato ulteriormente il proprio primato grazie ad una spettacolare spedizione della kickboxing che, nell’ultima giornata della manifestazione continentale, ha portato a casa ben sei medaglie d’oro e due d’argento. Il primo a consegnare all’Italia l’alloro più prezioso è stato Ivan Penzo che, nella categoria -63 kg, ha sconfitto in finale il tedesco Anis Triqi per 3-0, mentre in campo femminile, categoria -50 kg, Federica Trovalusci ha travolto la slovena Tyra Badara mediante il netto score di 17-6. Grande affermazione anche per Francesca Ceci nei-60 kg e Luna Mendy nei light contact -60kg, che si sono rispettivamente imposte sull’ungherese Andrea Busa (7-4) e sulla slovena Ursza Grazvoda (2-1).

Le altre due medaglie d’oro sono arrivare dalle vittorie di Gabriele Lanzilao nei 63 kg e Domenica Angelino nei -70 kg, che hanno piegato il greco Georgios Tsampodimos (11-8) e la slovena Tina Baloh (10-9). Per quanto riguarda le medaglie d’argento, invece, Damiano Salvato Tramontana si è dovuto arrendere nella finale dei -63 kg all’azero Farid Aghamoghlanov e Nicole Persona, nei -52 kg, è stata sconfitta dalla tusca Emine Arslan.