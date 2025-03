In archivio la prima giornata della stagione 2025 di Formula 1. Prime due sessioni di prove libere a Melbourne (Australia) con uno Charles Leclerc pimpante e una McLaren solida. Nelle FP1 c’è Lando Norris al comando in 1’17″252. Appena dietro un Carlos Sainz (Williams) apparso in forma smagliante sin dai test in Bahrain. Williams in top ten anche con Alexander Albon, sesto a 0″461 dalla vetta. Leclerc terzo a 0″209 davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Red Bull nervosa e con problemi di carico aerodinamico. Max Verstappen è quinto a 0″44 e Liam Lawson 16° a 1″203. Distacchi mimimi con George Russell (Mercedes) settimo a 0″464 davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), ottavo a 0″484. Testacoda nel finale di sessione per il britannico della Mercedes, che ha fermato la sua monoposto a pochi centimetri dalle barriere. Subito in palla Isack Hadjar su Racing Bulls. Il rookie francese è nono a 0″595. Il compagno di squadra Yuki Tsunoda termina in 11ª piazza a 0″809. In mezzo c’è Lance Stroll (Aston Martin), 10° a 0″805. Qualche problema di adattamento alla pista, e alla monoposto, per Lewis Hamilton. All’esordio ufficiale in Ferrari, il sette volte campione del mondo è 12° a 0″819. La prima delle Alpine è quella di Jack Doohan, 13° a 0″980. Pierre Gasly 17° (+1″253) nell’ombra. Kimi Antonelli è 14° (+1″138). Il pilota italiano non ha spinto al massimo la sua Mercedes e ha preso man mano feeling con la pista. Indietro sia Kick Sauber e Haas. Gabriel Bortoleto è 15° a 1″186 e Nico Hulkenberg 18° a 1″334. Completano la griglia Esteban Ocon, 19° a 1″887, e Oliver Bearman, 20° a 2″060 e protagonista del primo incidente del 2025. Il britannico ha picchiato contro le barriere dopo una breve escursione sulla ghiaia tra curva 10 e curva 11 terminando anzitempo la sua giornata.

FP2 a Leclerc

1’16″439 il tempo di Leclerc nella seconda sessione di prove libere. Migliorato di otto decimi il tempo della prima sessione messo a segno da Norris, che è terzo a 0″141 dietro al compagno di squadra Piastri. Hamilton quinto (+0″420) e in leggera crescita. Racing Bulls che, insieme a Williams, si candida come quinta forza del weekend. Tsunoda quarto a 0″345 e Hadjar sesto a ‘”580. Sainz e Albon terminano appena fuori dalla top ten con lo stesso tempo (+0″863). Verstappen sempre attardato (7° a 0″624). Sorpresa Hulkenberg, 8° a 0″722. Russell 10° a 0″843 e autore di un’altra sbavatura. Antonelli 16° (+1″195), ma a meno di quattro decimi dal compagno di marca. In Alpine Doohan (14° a 0″955) si conferma davanti a Gasly (15° a 1″054). Completano la graduatoria Bortoleto (18° a 1″408) e Ocon (19° +1″595). Nessun giro completato per Bearman.

Le mescole scelte

Pirelli ha confermato le mescole dello scorso anno. Il fornitore ufficiale opta per le tre mescole più morbide, ovvero C3, C4 e C5, corrispondenti rispettivamente alla P Zero White Hard, la P Zero Yellow Medium e la P Zero Red Soft. Rispetto al 2024, Pirelli ha lavorato sulla C3 per renderla di più facile adattamento per il bilanciamento, mentre ha modificato la C4 per ridurre il graining.

