La Yamaha e Valentino Rossi, un legame indissolubile con il Dottore che ha trionfato in sella alla moto giapponese per ben quattro volte

Un legame indissolubile, un rapporto che non sarà il tempo o le scelte a far terminare. Valentino Rossi e la Yamaha hanno condiviso insieme momenti indimenticabili.

Quattro i titoli mondiali vinti dal Dottore in MotoGP con il team giapponese, ben sedici anni insieme, con la parentesi Ducati a dividere le due esperienze del Dottore. Un legame che, nel post carriera, potrebbe anche riaccendersi. Si è parlato anche della Yamaha per il team VR46 che poi però ha scelto Ducati, del quale è ora squadra satellite, lasciando alla Pramac le moto giapponesi.

Scelte di vita che, come detto, non spezzano un legame e una storia che in futuro potrebbe tornare ad essere scritta nella stessa lingua. La stessa lingua che in passato ha portato Rossi e la Yamaha a incidere su pista pagine indimenticabili nella storia del motociclismo. Pagine fatte di vittorie, ma anche di sconfitte. Certo, nel secondo caso tutti pensano al mondiale perso nel 2015, quello del duello con Marquez, ma anche in passato Rossi ha assaporato il gusto amaro della sconfitta. Come nel 2007 quando la sua Yamaha chiuse soltanto al terzo posto in classifica, lasciando il titolo alla Ducati guidata da Stoner.

Rossi e la Yamaha 2007: una livrea iconica

Il motociclismo però non è soltanto vittorie e sconfitte, c’è anche altro come le livree speciali che Rossi e la Yamaha hanno adottato. Una di queste è diventata iconica: si tratta della Yamaha 2007 sfoggiata in occasione del Gp di Assen in Olanda.

Una livrea diversa da quella solitamente usata fino a quell’anno, con il blu a farla da padrone per via della sponsorizzazione con la Fiat. Proprio per ragioni di sponsor, in Olanda Rossi si presentò con una versione speciale con il cupolino tricolore: la livrea fu adottata per promuovere la nuova 500. Una scelta che portò fortuna al Dottore che fu in grado di vincere quel Gran Premio, davanti alla Ducati di Stoner e alla Honda di Hayden. Ora quella moto, con la livrea così particolare, è stata esposta la scorsa settimana durante la manifestazione Automotoretrò che si è svolta a Parma. Un tuffo nel passato per i nostalgici e per chi ha goduto delle grandi imprese di Valentino Rossi in quegli anni. Imprese che non potranno mai essere dimenticate e che faranno parte, per sempre, della storia della F1.