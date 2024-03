F1 GP Australia 2024, risultati e ordine di arrivo: doppietta Ferrari, Sainz vince davanti a Leclerc

A 16 giorni dall’intervento di appendicite, uno straordinario Carlos Sainz vince il Gran Premio di Australia, terzo appuntamento della stagione 2024. Sul circuito di Albert Park, a Melbourne, il pilota spagnolo della Ferrari sorpassa Max Verstappen nei primi giri e si prende una prima posizione che non lascerà mai più. Lo fa grazie a una gara semplicemente perfetta in cui non lascia scampo agli avversari: per lui si tratta della terza vittoria in carriera. A completare una giornata fantastica per la Ferrari, il secondo posto di Charles Leclerc, bravo a tenere a debita distanza i rivali e, nonostante qualche momento di difficoltà nella gestione gomme, a chiudere alle spalle del compagno di squadra. Completa il podio Lando Norris, che precede il compagno Oscar Piastri, a testimonianza di come la McLaren sia stata la seconda forza in questo weekend. Completa la top 5 Sergio Perez, che limita i danni dopo il ritiro di Max Verstappen. E’ un weekend da incubo invece per la Mercedes: costretti al ritiro sia Lewis Hamilton che George Russell.

ORDINE DI ARRIVO

Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Haas) Kevin Magnussen (Haas) Alexander Albon (Williams) Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Kick Sauber) Guanyu Zhou (Kick Sauber) Esteban Ocon (Alpine)

DNF George Russell (Mercedes)

DNF Lewis Hamilton (Mercedes)

DNF Max Verstappen (Red Bull)