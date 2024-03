Pagelle F1 GP Australia 2024: apoteosi Ferrari a Melbourne, Sainz perfetto. Incubo Mercedes

Le pagelle del Gran Premio d’Australia 2024, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito dell’Albert Park, a fare festa è la Ferrari, che confeziona una splendida doppietta. Terza vittoria in carriera per Carlos Sainz, che precede il compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo Norris (con la McLaren seconda forza del weekend), mentre faticano Red Bull e soprattutto Mercedes. Di seguito i voti.

CARLOS SAINZ, voto 10: “Smooth operation” dello spagnolo, che conclude nel migliore dei modi un weekend in cui era stato protagonista fin dall’inizio. Il sorpasso ai danni di Verstappen dopo pochi giri è solo il preludio di una gara perfetta in cui non sbaglia nulla e conquista una meritata vittoria. 58 giri da fuoriclasse e non da una persona che appena 16 giorni fa veniva operata di appendicite.

CHARLES LECLERC, voto 9: Weekend sicuramente positivo anche per il monegasco, nonostante ne avesse meno del compagno di squadra. Charles è stato comunque molto bravo a chiudere secondo davanti alle McLaren, a gestire le gomme che in alcuni frangenti gli hanno causato problemi e soprattutto a conquistare il punto addizionale del giro veloce. La vittoria arriverà anche per lui; al momento ci si gode questo buon secondo piazzamento.

LANDO NORRIS & OSCAR PIASTRI, voto 8: Solo applausi per la McLaren, che approfitta delle difficoltà di Red Bull e Mercedes per imporsi come seconda forza e prendersi le due posizioni alle spalle della Ferrari. Promossi a pieni voti entrambi i piloti, protagonisti di una gara molto solida e in grado di ottenere punti preziosi in ottica classifica costruttori.

MAX VERSTAPPEN, senza voto: Allora è umano anche lui. Dopo 44 gare senza ritiri, è ancora Melbourne a risultare fatale per l’olandese, che accusa un problema meccanico dopo pochi giri ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Nelle sue parole c’è sicuramente amarezza, ma traspare anche la consapevolezza che prima o poi doveva accadere. E, dopo i risultati fantastici ottenuti negli ultimi due anni, Verstappen l’ha presa con maturità.

SERGIO PEREZ, voto 6: Dopo due podi, arriva un quinto posto per il messicano, che non riesce a caricarsi il team sulle spalle dopo il ritiro di Verstappen. Poco male per ‘Checo’, che fa il possibile in un weekend complicato per la Red Bull e strappa una sufficienza.

MERCEDES, voto 3: Ritiro di Hamilton + ritiro di Russell = 0 punti. E’ andato davvero tutto storto in questo weekend oceanico alla Mercedes, che ha faticato anche nei giorni scorsi e non è riuscita ad invertire il trend. Al di là dei mancati punti, ciò che preoccupa è il fatto che nessuno dei due piloti si sia avvicinato alle posizioni di vertice. Un solo imperativo in vista di Suzuka: resettare.

TSUNODA & HAAS, voto 8: In virtù di alcuni ritiri illustri, non mancano le sorprese in top 10. Yuki Tsunoda si conferma dopo le ottime qualifiche in cui era approdato in Q3 e conclude ottavo (dando un altro schiaffo morale al compagno di squadra Ricciardo). Sorride anche la Haas, che porta addirittura entrambi i piloti a punti.