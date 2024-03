F1 GP Australia 2024, Hamilton: “Deluso, non siamo ancora in condizione”

Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’undicesimo posto in griglia nel Gran Premio d’Australia, spiegando cosa non ha funzionato: “Le qualifiche sono sempre difficili, non posso dire di essere sorpreso, deluso sì. Speravo che il weekend potesse andare meglio, ma evidentemente non siamo ancora in condizione, comunque domani è un altro giorno e ci riproveremo”.

Il sette volte campione del mondo, visibilmente amareggiato ha poi aggiunto: “Non è il momento più difficile, è esattamente come gli ultimi due anni. La macchina è molto poco costante, ci sono momenti in cui mi sento molto bene, come questa mattina, e poi improvvisamente è diversa e non riusciamo a stare dietro ai tempi degli altri”.

L’undicesimo posto in griglia di oggi per il britannico è il peggior risultato in carriera su questo tracciato dalla stagione 2010.