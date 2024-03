F1 GP Australia 2024, Alonso: “Weekend di sofferenza, ma i punti sono possibili”

Quinta fila per le due Aston Martin nel GP d’Australia 2024 di Formula 1 al termine di un sabato non particolarmente entusiasmante. Solo decimo Fernando Alonso, che ha dichiarato: “La buona notizia è che abbiamo portato entrambe le macchine in Q3 e i punti sono possibili. Alle nostre spalle però c’è Hamilton, quindi sarà ci sarà da battagliare. E poi siamo meno competitivi rispetto all’Arabia Saudita; ci sono problemi in termini di ritmo e devono spingere al massimo“.

“Proveremo a limitare i danni e superare Tsunoda che ci è finito davanti. Il graining sicuramente ci preoccupa perché nelle scorse gare abbiamo avuto tanto degrado. Sarà una gara difficile – ha proseguito lo spagnolo ai microfoni di DAZN Spagna – Errore in Q3? Ho sbagliato in curva e sono finito sulla ghiaia, ma per fortuna il muro non era vicino. Purtroppo abbiamo sofferto per tutto il fine settimana, la macchina è critica“.