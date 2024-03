Calcio, l’Argentina vince anche senza Messi: tris a El Salvador in amichevole

L’Argentina riprende da dove aveva lasciato e inaugura il 2024 con una vittoria. A quattro mesi dall’ultima partita ufficiale giocata, la Seleccion ha superato in amichevole El Salvador. A senso unico, come da pronostico, il match di scena al Lincoln Financial Field di Philadelphia, dove la squadra di Scaloni – orfana dell’infortunato Messi – ha messo in discesa la sfida fin da subito. Ad aprire le danze è stato Romero al 16′, mentre al 42′ Enzo Fernandez ha siglato il gol del raddoppio. Nella ripresa, infine, è arrivato anche il 3-0 targato Lo Celso. A secco Lautaro Martinez, in campo per 90 minuti, che ha però servito l’assist per il terzo gol. A proposito di assist, Di Maria ha toccato quota 27 in Nazionale, superando una leggenda come Maradona (che si era fermato a quota 26). Meglio del Fideo ha fatto solo Messi con 34.

HIGHLIGHTS