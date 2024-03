F1 GP Australia 2024, Hamilton commenta il ritiro: “E’ stato frustrante, una vera lotta questo weekend”

Altra delusione per Lewis Hamilton, costretto al ritiro dopo pochi giri nel GP d’Australia 2024 di Formula 1, che ai media presenti a Melbourne ha dichiarato: “E’ stato davvero frustrante perché la gara era iniziata da poco. Era ancora tutto aperto a poter progredire e su una strategia diversa per tutti. Ma queste cose accadono. Non ho sentito la power unit cedere, è successo tutto all’improvviso e non me l’aspettavo“. Dopo l’undicesimo posto in qualifica, il britannico ha chiuso nel peggiore dei modi il weekend a Melbourne: “Cosa ho imparato in questa gara? Niente che già non sapessi prima. Non eravamo così male nelle curve ad alta velocità, ma eravamo troppo lenti in quelle a bassa velocità. Nell’ultima gara invece era il contrario. E’ stata una vera lotta questo weekend“.