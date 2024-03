Wta 1000 Miami 2024: Osaka supera Svitolina, avanti anche Kasatkina e Pegula

Prosegue non senza difficoltà legate alle condizioni atmosferiche il Wta 1000 di Miami, che ha visto quest’oggi diverse gare del secondo turno. Vittoria per una ritrovata Naomi Osaka, che in un’ora e mezza piega la resistenza di Elina Svitolina con il punteggio di 6-2 7-6(5). La giapponese ex numero 1 del ranking troverà nel terzo turno la francese Caroline Garcia, che ha beneficiato del ritiro di Tomova sul 6-1 5-2 a favore della transalpina. Si ritirano anzitempo anche Liu e Zhu: la prima si arrende a Daria Kasatkina senza aver portato a casa neanche un game, sul 6-0 1-0 in favore della russa numero 11 Wta; la seconda cede a Jessica Pegula nettamente sotto, sul 6-4 4-1 per la numero 5 del mondo. Successo importante per Viktoria Azarenka, che batte la numero 7 e finalista ad Australian Open Qinwen Zhang in due set per 6-4 7-5. Vincono infine anche Cirstea contro Stephens, Noskova contro Timofeeva e Collins contro Potapova.