F1 GP Australia 2024, Horner: “Problema ai freni per Verstappen, dobbiamo capire cosa lo ha causato”

Intervenuto ai microfoni di Sky a margine del GP d’Australia 2024 di Formula 1, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha commentato il ritiro di Max Verstappen dopo appena tre giri: “Si è trattato di un problema ai freni. Sembrava che fossero in funzione fin dall’inizio della gara, motivo per cu Max lo ha descritto come avere un freno a mano tirato. Ciò ha provocato un aumento del calore, risultando in un incendio. Adesso abbiamo recuperato tutti i dettagli ed esamineremo il danno per capire esattamente cosa lo ha causato“.

Sulla reazione dell’olandese, invece: “Quando un pilota scende dall’auto dopo un ritiro sarà sempre frustrato. Max però è stato davvero molto gentile con la squadra. Il DNF da male, ma dobbiamo imparare da esso e capire cosa lo ha provocato“. Horner ha poi parlato anche di Sergio Perez: “Probabilmente non se ne è accorto, ma ha riportato alcuni danni sulla monoposto e ha perso una notevole quantità di carico aerodinamico quando ha superato Alonso. La verità è che in questo weekend faticavamo negli stint: è strano per le nostre monoposto e dobbiamo capire come mai sia accaduto“. Infine, un pensiero per il vincitore, Carlos Sainz: “Ci tengo a congratularmi con lui dopo l’intervento chirurgico. Grande prestazione sua e della Ferrari“.