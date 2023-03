F1 GP Australia 2023, Verstappen: “Le condizioni erano le peggiori, spero domani sia asciutto”

Max Verstappen ha commentato la prima giornata di libere del GP d’Australia 2023, terzo appuntamento del mondiale di F1: “Non siamo riusciti a completare neppure una finestra in cui abbiamo compreso le gomme. Non potevano esserci condizioni peggiori: poca aderenza e asfalto scivoloso, con le gomme difficili da riscaldare. Inoltre le tante interruzioni ci hanno impedito di prendere ritmo. in serata esamineremo i dati per capire come comportarci domani“. A proposito della giornata di sabato, l’olandese ha detto: “Mi auguro che sia asciutto“.