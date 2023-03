F1 GP Australia 2023, Alonso: “La macchina si è comportata bene, pronti per ogni condizione”

“Nelle prime libere ci siamo focalizzati su alcuni pezzi da testare. Nei 20 minuti della seconda sessione invece abbiamo lavorato in vista della giornata di domani, in particolare sulle gomme. E’ andata bene, per il momento la macchina si sta comportando in modo positivo“. Queste le parole di Fernando Alonso al termine del venerdì di libere del GP d’Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1. Lo spagnolo dell’Aston Martin ha poi aggiunto: “Speriamo che le previsioni abbiamo ragione e che domani sia asciutto. Tuttavia crediamo di esser pronti per ogni condizione“.