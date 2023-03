F1 GP Australia 2023, Sainz: “Fiducioso per il resto del weekend, stiamo spingendo al massimo”

Carlos Sainz ha parlato al termine della prima giornata di prove libere a Melbourne, dove si corre il GP d’Australia 2023, terza gara del mondiale di F1: “Giornata parzialmente compromessa dalla pioggia nella seconda sessione. Abbiamo preferito girare poco sul bagnato e prepararci al meglio in vista di domani. La prima ora è stata però molto utile, visto che abbiamo provato diverse configurazione di set-up per migliorare il feeling con la monoposto e conoscere meglio il pacchetto che abbiamo attualmente a disposizione. Personalmente sono fiducioso per il weekend, stiamo spingendo il più possibile per massimizzare il potenziale“.